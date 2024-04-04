الخميس 04 أبريل 2024
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محافظات

ضبط مليون و30 ألف كيلو دواجن فاسدة في دمياط

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

تمكنت مباحث تموين دمياط بقيادة اللواء محمد عزت والمقدم محمد يحيى، من ضبط كميات من الفراخ البرازيلي المستوردة تم تخزينها بقصد احتكارها لزيادة ثمنها وإعادة طرحها مرة أخرى بتواريخ جديدة بعد انتهاء صلاحيتها.

ضبط مليون و30 ألف كيلو دواجن فاسدة 

تم ضبط مليون و30 ألف كيلو فراخ وتحرر محضر رقم ٢٦٨٤ جنح قسم دمياط الجديده لسنة ۲۰۲٤ ضد مجدى أمين حسن بلده، ٥٤ سنة، المسئول عن ثلاجة ايجى كول للتبريد بناحية المنطقة الصناعيه دائرة قسم دمياط الجديدة.

وكانت مباحث التموين في مديرية أمن دمياط قد نجحت في استهداف ثلاجة عملاقة بدمياط الجديدة وبداخلها مليون  و30 ألف كيلو فراخ وصدور منتهية الصلاحية بلغت قيمتها المالية 130 مليون جنيه، بعد أن تلقى المقدم محمد يحيى رئيس مباحث تموين دمياط وسيد عبيد كبير مفتشين مباحث تموين دمياط معلومات أولية بهذه الثلاجة.

وبانتقال لرجال مباحث التموين كانت المفاجأة مليون  و30 ألف فرخة منتهية داخل الثلاجة وبتحرير محضر وإبلاغ وزاره التموين تم التحفظ وعرض المسئول على النيابة التي تباشر التحقيق الآن.

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