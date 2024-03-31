الكشف الطبي بالمجان على ١٣٠٠ مواطن في قافلة طبية في دمياط







نظمت مديرية الصحة في دمياط، قافلة طبية، فى قرية النوادرية بمركز فارسكور، بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتورة سها خيري، منسق القوافل العلاجية بالمحافظة.





واستكملت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط، جهودها بشهر رمضان المبارك، للوصول بالخدمات الطبية للقري البعيدة والمحرومة بقافلة علاجية بقرية النوادرية مركز فارسكور، والتي تضمنت ١٠ عيادات تخصصية بعدد ١٠ تخصصات طبية ومعملا للدم والطفيليات، ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية متكاملة تم امدادها بكل الادوية التي تغطي التخصصات الطبية المشاركة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق البعيدة والمحرومة بالمجان وذلك للتسهيل علي القاطنين بها الحصول علي الخدمة الطبية اللازمة.





وفي هذا الصدد، صرح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة طبية بقرية النوادرية مركز فارسكور خلال يومي ٢٩و ٣٠ مارس ٢٠٢٤، تردد عليها ١٣٠٠ مواطنا، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.





وأضافت الدكتورة سها خيري، منسق القوافل، بأنه تم الكشف علي ١٥٣ حالة اكتشاف أمراض مزمنة شملت الضغط والسكري ضمن مبادرة "أفحص واطمن"، كما أنه جرى تحويل ١٠ حالات لاستكمال سبل العلاج اللازمة بالمستشفيات واستصدار عدد ٣ قرارات علاج علي نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء ٢٥٣ تحليل دم و٣٣ تحليل طفيليات، كما جري فحص ٢٩ حالة بالأشعة و٢٨ حالة أخرى بالسونار، علاوة على عقد ١٠ ندوات طبية توعوية خلال أيام تواجد القافلة حضرها ١٣٦ مواطنًا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان لجميع المترددين من خلال صيدلية القافلة.





وأعلن الدكتور السيد عبد الجواز، وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن المرور على ٩٩ منشأة غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وضبط وإعدام أكثر من ٣ طن من الأغذية غير المطابقة للمواصفات، بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط والدكتور عطية منصور، مدير عام الشؤون الوقائية، فى إطار تكثيف الرقابة على المنشات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لتوفير غذاء صحي وأمن للمواطنين.





واستمرت ادارة مراقبة الاغذية، في شن حملات مكثفة على الاسواق بنطاق محافظة دمياط،حيث تم المرورعلى 99 منشاة غذائية متنوعة منها عدد 63 منشأة، تدار بدون ترخيص وعدد 4 منشاة غذائية بها خطرداهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف تشغيلها.