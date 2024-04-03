الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مدارس إدارة كفر البطيخ في جولة ميدانية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم  دمياط، اليوم، عدة مدارس بإدارة كفر البطيخ التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، بحضور بكر عيد مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية.
 

شملت الجولة مدارس كفر البطيخ الابتدائية الحديثة وكفر البطيخ الابتدائية المشتركة وكفر البطيخ الابتدائية الجديدة ومهندس عاطف أحمد سليم الابتدائية بنات وعاطف أحمد سليم بنون وكفر البطيخ الإعدادية بنات.
 

وأكد  الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.
 

وحضر وكيل الوزارة، طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية، كما تابع تفعيل البرامج العلاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب.
 

وأكد وكيل الوزارة، الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.
 

كما وجه بتفعيل الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.

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