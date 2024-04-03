الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة 5 أطباء بمستشفى كفر سعد المركزي للتحقيق

صحة دمياط
صحة دمياط

فاجأ الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مستشفى كفر سعد المركزي بمرور مفاجىء استمرارًا للمتابعة الميدانية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية على مستوى المحافظة في الفترات الليلية بشهر رمضان المبارك، وتم متابعة الانضباط الإداري بالمستشفى وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، وقرر إحالة 5 أطباء للتحقيق لعدم تواجدهم بأماكن عملهم.
 

وتفقد وكيل وزارة الصحة في دمياط أيضًا قسم الاستقبال والعناية المركزة وتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأثنى على تواجد المدير المناوب بالاستقبال طبقًا لأوامر الوزير لمتابعة العمل بالقسم، كما شدد وكيل الوزارة على حسن التعامل مع المرضى، مؤكدًا وضع مستوى رضائهم ضمن عناصر تقييم أداء المستشفيات.

يذكر أن مستشفى كفر سعد المركزي تسهم بدور كبير في استقبال حالات الحوادث والطواري لقسم كفر سعد وقيم فارسكور لعدم وجود مستشفى بها، بالإضافة إلى استقبال حالات الحوادث من طريق الدقهلية وبعض قرى الدقهلية.

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