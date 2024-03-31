الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تداول 56 سفينة و83 ألف طن بضائع عامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء  دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة. 

 تفاصيل حركة الصادر والوارد

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29029 طن تشمل: 1512 طن ملح معبأ و  4462 طن رمل صب  و8403 طن يوريا صب و1240 طن يوريا معبأ و8100 طن اسمنت معبأ و3000 طن زيت طعام و2312 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53984 طن تشمل:  12762 طن قمح و13619 طن خردة و4525 طن حديد و6200 طن فول و1300 طن عدس و8500 طن ذرة و878 طن خشب زان و6200 طن سكر.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة.

 رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61991 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149930 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2496 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وكوم أبو راضي،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3653 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية،  وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4292 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات أحداث دمياط دمياط

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