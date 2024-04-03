مسرح ومسار دراجات.. محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير منطقة اللسان في رأس البر

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منطقة اللسان بمدينة رأس البر، خلال الجولة الميدانية التى أجرتها صباح اليوم، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع التطوير الذى تشهده المنطقة.



تابعت " المحافظ " الأعمال الجارية بالمسرح والساحة المقابلة له، لتنفيذ الحماية للشاطئ، وبحثت خطة المرحلة المقبلة لتنفيذ مراحل العمل بما يساهم فى تحقيق التكامل بجميع أجزاء المشروع الذى يتضمن انشاء ساحات للمطاعم وانتظار السيارات وللأنشطة المختلفة وأيضًا مسار الدراجات ومسرح، علاوة على انشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الامثل للموقع باطلالته المباشرة على البحر، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الانظمة الحديثة، وكذلك إنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول ٣٠٠ متر لتنفيذ الحماية للشاطئ

فيما وقد وجهت "عوض " بوضع خطة لتطوير المدخل المؤدى للمنطقه،مؤكدة متابعتها الدورية والميدانية لكافة محاور المشروع، موجهة بضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع ورؤية المشروع لرفع كفاءة المنطقة والإرتقاء بالشكل الحضارى لها والتى تُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياحية.

وصرحت محافظ دمياط، أن كوبرى دمياط يستعد للافتتاح تزامنًا مع قرب انتهاء تطويره وأعمال إعادة تأهيله والتى قامت بتمويلها شركة مصر لإنتاج الاسمدة " موبكو " وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة والذى تم توقيعه يوليو ٢٠٢١، حيث أشارت " محافظ دمياط " أن الكوبرى يحمل تاريخًا بدأ عام ١٨٩٠ حين تم انشاؤه ككوبرى على نهر النيل بإمبابة، ونقله إلى دمياط عام ١٩٢٧، وصولا إلى نقله أمام مكتبة مصر العامة عام ٢٠٠٧ بتخطيط علمى وهندسى مدروس من الدكتور محمد فتحى البرادعي محافظ دمياط ووزير الاسكان الأسبق، حيث حقق خلال الفترة من ذلك العام حتى ٢٠١١ نقلة ثقافية وحضارية كبيرة وأصبح مركز ثقافى وتنويرى ومقصد لنشر الوان الفنون المختلفة، وبعدها تتأتى أحداث ثورة يناير ٢٠١١ ليتعرض لأعمال تخريب ونهب لمحتوياته.