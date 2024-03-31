محافظ دمياط تتسلم 5 آلاف كرتونة غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استلام ٥ آلاف كرتونة مواد غذائية في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع بنك الطعام المصري، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتكافل وكرامة تزامنًا مع شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

واستمعت المحافظة إلى شرح تفصيلي من الأستاذة الشيماء عبد المعطى مديرة مديرية التضامن الاجتماعي، حول ما تتضمنه كل كرتونة من مواد غذائية أساسية وهي عبارة عن ٤ كيلو أرز و٥ أكياس مكرونة و٢ كيلو سكر وكيلو دقيق ولوبيا وفول، زيت، ملح طعام، جبن، صلصة وشاي، كما اطلعت أيضًا على خطة التوزيع للوصول إلى الفئات المستحقة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشادت محافظة دمياط بالمبادرات التي يطلقها بنك الطعام المصري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، معرض السلع الأساسية "أهلا رمضان" بمدينة دمياط، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط ومحمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتفقدت محافظة دمياط المعرض الذي يأتي بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين على مساحة ٧٠٠ متر بإجمالي ٢٥ باكية، حيث تضمن جميع السلع الغذائية والياميش والمجمدات والفاكهة والخضروات والألوان والدواجن والبيض، واطمأنت "المحافظة" على توافر جميع السلع بجودة مناسبة وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسب خصم تصل إلى ٢٠%.

في إطار حرص "الدكتورة منال عوض" على التواصل مع التجار وتهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، أكدت "محافظ دمياط" على ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم أمام الجمهور خلال حديثها معهم.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدولة لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت أنه تم تجهيز معارض "أهلاً رمضان" في المدن على مستوى المحافظة لتسهيل عملية الشراء للمواطنين في جميع المناطق.

وأكدت المحافظ أيضاً أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع وتطابقها مع الاشتراطات الصحية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

ولفتت إلى أن هذا الملف حظي باهتمام كبير من الدولة في الفترة الأخيرة، بهدف تحقيق الإدارة المثلى لتلك المنظومة.