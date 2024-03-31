منال عوض: كوبري دمياط التاريخي يستعد للافتتاح تزامنًا مع قرب انتهاء تطويره

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن كوبرى دمياط التاريخي يستعد للافتتاح، تزامنًا مع قرب انتهاء تطويره وأعمال إعادة تأهيله، والتى قامت بتمويلها شركة مصر لإنتاج الاسمدة "موبكو"، وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة والذى تم توقيعه يوليو ٢٠٢١.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن الكوبرى يحمل تاريخًا بدأ عام ١٨٩٠ حين تم انشاؤه ككوبرى على نهر النيل بإمبابة، ونقله إلى دمياط عام ١٩٢٧، وصولًا إلى نقله أمام مكتبة مصر العامة عام ٢٠٠٧، بتخطيط علمى وهندسى مدروس من الدكتور محمد فتحى البرادعي، محافظ دمياط ووزير الاسكان الأسبق، حيث حقق خلال الفترة من ذلك العام حتى ٢٠١١ نقلة ثقافية وحضارية كبيرة وأصبح مركز ثقافى وتنويرى ومقصد لنشر الوان الفنون المختلفة، وبعدها تتأتى أحداث ثورة يناير ٢٠١١ ليتعرض لأعمال تخريب ونهب لمحتوياته.





وأشارت محافظ دمياط، إلى حرص المحافظة على تنفيذ المشروع، لإستعادة دور هذا الكوبرى العظيم وتعظيم الاستفادة منه كأثر أدرج بقرار وزارة الآثار رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣، وبما يتواكب مع رؤية الدولة بالاهتمام بالمعالم الأثرية للمساهمة فى تعزيز الاقتصادات المحلية، حيث أبدت شركة موبكو استعدادها تنفيذ تلك الخطة بتمويل منها كمشاركة مجتمعية، وفى هذا السياق، ذكرت الدكتورة منال عوض ان المشروع تضمن صيانة جسم الكوبرى وعزله ضد العوامل الجوية وتجهيزه بالاساسيات والأنظمة الحديثة، هذا إلى جانب إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبرى لتتضمن مقاعد ومسرح ومنطقة للأنشطة المختلفة.





وفى الختام؛ توجهت محافظ دمياط بالشكر إلى شركة موبكو على هذا الدعم الكبير الذى تحقق من خلاله تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع الذى يعد من أولويات خطط المحافظة ومطلب اساسى لابنائها.





فى سياق أخر؛ أعلن اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن ميناء دمياط يشارك في الاحتفال بساعة الأرض استمرارا للخطوات التي تتخذها هيئة ميناء دمياط بالتوافق مع توصيات قمة المناخ COP 27، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ، وإدراكا منها بالقضايا البيئية ورفع الوعي بها ضمن خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، شاركت هيئة ميناء دمياط في المظاهر الرمزية الاحتفالية الدولية بساعة الأرض للعام الحالي 2024 لمشاركة جهود الحد من التغيرات المناخية والتي يحتفل به العالم في السبت الأخير من شهر مارس من كل عام بغرض تسليط الضوء على قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث وجه اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بإطفاء الإضاءة الغير ضرورية أو تخفيضها طبقا لحاجة العمل داخل مباني الميناء كمشاركة رمزية لمنهج متبع بالفعل للحد من ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.



