إحالة 13 طبيبا وعاملا تغيبوا عن العمل إلى التحقيق في دمياط

تابع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، جولته المرورية بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بجمصة بإدارة كفر البطيخ، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خلال مواعيد العمل بشهر رمضان الكريم.

وأحال وكيل وزارة الصحة في دمياط، 13 من العاملين بالوحدة الصحية لتغيبهم عن العمل للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية معهم، كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

ومن الجدير بالذكر، أن الوحدة الصحية بجمصة تخدم 14699 نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التي تشمل الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية وعيادة الأسنان، ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحي وخدمات صحة البيئة، بالاضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية المجانية والتي تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.