الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ورش عمل ومحاكاة ضمن احتفالات اليوم العالمي للأرض في دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

شاركت إدارة البيئة بديوان عام محافظة دمياط بقيادة المهندس محمد الدالى، مديرية التربية والتعليم (إدارة الموهوبين والتعلم الذكى) بقيادة امانى طراف في الاحتفال باليوم العالمي للأرض.

حضر الاحتفال عدد من قيادات التربية والتعليم، محمد حمزاوى مدير عام إدارة دمياط التعليمية وسمير الجمل مدير عام إدارة عزبة البرج التعليمية وصفاء الحطاب موجه عام رياض الاطفال

ومن جامعة دمياط، شارك ممدوح سالم سراج استاذ علوم البيئة المتفرغ بكلية العلوم جامعة دمياط بندوة عن ساعة الارض واهمية الاستدامة البيئية.

ومن إدارة البيئة، شاركت هايدى عبد الدايم بنبذة عن اهم الأعمال التى قامت بها المحافظة لتفعيل الاهتمام بساعة الأرض

كما شاركت شرين الحسينى (الإدارة العامة للتحول الرقمي )بمناقشة لترسيخ أثر التكنولوجيا الخضراء على تحقيق المستدامة البيئية.

وشاركت روضة عبد السلام عارف بإدارة دمياط، باستعراضين أحدهما بعنوان المناخ والآخر بعنوان "الارض ياهو" وشعر عن البيئة إلقاء الموهوبة كنزى جمعة تحت إشراف رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكى مرفت القطان ومحمد فايد مسئول الموهوبين بإدارة دمياط  وتدريب كل من منى العجمى ونجلاء معيط وإيناس مطاوع.
 

 

كما شاركت إدارة عزبة البرج تحت إشراف امل الحلاج رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكى وسامية الدبسى مسئول التعلم الذكى بالادارة  باستعراض لمدرسة الشربينى الخاصة بقيادة ناهد عبد الهادى مدير المدارس ونهى عبد الرازق الشربينى رئيس مجلس إدارة المدرسة بعنوان أصدقاء البيئة تدريب احمد عجوة وهالة زغلول وأميرة الاسطى.

كما تم عمل معرض فنى لأعمال الموهوبين تتحدث عن يوم البيئة العالمى وساعة الأرض أعدته إيمان كسبر وأمانى مخاريطة وهيام العسيلي.

وفى الختام تم تكريم إدارة الموهوبين والحضور في محافظة دمياط. 

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