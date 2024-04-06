السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ننشر استعدادات شركة مياه الشرب لاستقبال العيد في دمياط

رئيس مياه دمياط
رئيس مياه دمياط

أعلن اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى في دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال إجازة عيد الفطرالمبارك، موضحًا مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية لحل أي مشكلة فور ظهورها خلال تلك الفترة، هذا إلى جانب التأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها شفط أو مدمجة أو تدخل سريع.
 

وأكد شاهين، انتظام العمل بجميع المحطات والروافع مياه وصرف صحي بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات وانتظام الضغوط.
 

وأشار إلى استمرار عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال ساعات العمل المحددة خلال أيام الع وتتم المتابعة من خلال مركز العمليات والأزمات والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالشركة القابضة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة دمياط.

 

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