الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء  دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37712 طن تشمل: 2589 طن مولاس و492 طن رمل صب و18699 طن يوريا صب و812 طن اسمنت معبأ و2000 طن علف بتجر و13120 طن بضائع متنوعة.
 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24403 طن تشمل 11044 طن قمح و2649 طن خردة و9009 طن حديد و450 طن مولاس و1251 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1718 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 535 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2846 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61038 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158394 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3754 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي والقليوبية، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى بنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6001 شاحنة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1718 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 535 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2846 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61038 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158394 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3754 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي والقليوبية، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى بنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6001 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أحداث دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

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