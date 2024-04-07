عدد أيام اجازة عيد الفطر 2024 للموظفين.. 6 أيام للعاملين بالدولة

اقتربت نهاية شهر رمضان، ويستعد المسلمون لاستقبال أول أيام عيد الفطر 2024 في الذي يوافق الأسبوع الجاري، اعرفوا موعده وعدد أيام الإجازات.

رغم الحزن الذي تصيب قلوب المسلمين بانقضاء أيام شهر الرحمة والمغفرة، يكرمهم الله تعالى بعيد الفطر الذي يتم استقباله بالبهجة ومظاهر الفرحة سنة عن رسول الله، ووفقا للحسابات الفلكية نستعرض عدد أيام اجازة عيد الفطر 2024 للموظفين.

متى عيد الفطر 1444 ؟

أكدت الحسابات الفلكية أن يأتي شهر رمضان هذا العام تاما كاملا، مما يعني أن موعد عيد الفطر المبارك 2024 يبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل، لأن الثلاثاء 9 أبريل سيأتي متمما للشهر الفضيل، على أن يكون الأول من شوال موافقا ليوم الأربعاء 10 أبريل.

وما زال تحديد تاريخ عيد الفطر 2024 خاضعا لرؤية الهلال، وإعلانها رسميا يصدر من دور الفتوى في مختلف بلاد المسلمين.

عدد أيام اجازة عيد الفطر 2024 للموظفين

تبدأ إجازة عيد الفطر وفق بيان مجلس الوزراء المصري في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م،للعاملين في القطاع العام والوزارات والهيئات الحكومية .

استطلاع هلال شوال غدا الإثنين

ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء باستطلاع هلال شوال غدا الإثنين 29 رمضان 1445، بينما وفقا لتقديرات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية فإن الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون الأربعاء الموافق الأول من شوال 1445/ 10 أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

عيد الفطر المبارك يوافق 10 أبريل 2024.

عيد تحرير سيناء يوافق 25 أبريل 2024.

عيد العمال يوافق 1 مايو 2024.

عيد الفصح القبطي يوافق 5 مايو 2024.

عيد شم النسيم يوافق 6 مايو 2024.

إجازة يوم وقفة عرفات يوافق 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك يوافق 16 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك يوافق 17 يونيو 2024.

ثورة 30 يونيو يوافق 30 يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية يوافق 7 يوليو 2024.

عيد الثورة يوافق 23 يوليو 2024.

عيد المولد النبوي الشريف يوافق 15 سبتمبر 2024.

عيد القوات المسلحة يوافق 6 أكتوبر 2024.