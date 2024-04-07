الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة فورية في المهد لأية تعديات خلال إجازة عيد الفطر

إزالات فوريه
إزالات فوريه

وجَّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين مع إيقاف حصولهم على الدعم التمويني للقضاء على هذه الظاهرة.  

كما وجَّه المحافظ بتكثيف حملات المرور الميداني للتعامل اللحظي حيال المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية والتصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكل مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولًا بأول، وعدم التهاون في محاسبة أي مُقصِّر في أداء واجبه الوظيفي، وكذا عدم السماح نهائيا بأية تعديات جديدة من شأنها تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.

وأشار محافظ المنوفية  إلى استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية  بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظًا على الصالح العام.

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