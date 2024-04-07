"مطبخ المصرية" يقدم 540 وجبة إفطار للأولى بالرعاية فى المنوفية

نظم المجلس القومي للمرأة وجبات للأسر الأولى بالرعاية في قرى مركز قويسنا، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبتوجيهات الدكتورة سحر عبدالستار إمام مقررة فرع المجلس بالمنوفية، ضمن مبادرة "مطبخ المصرية" بإجمالي إنتاج 540 وجبة بقريتي "كفرالأكرم وميت بره" التابعة لمركز قويسنا والتابعة لقرى حياة كريمة بالمحافظة.

يذكر أن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس في جميع محافظات الجمهورية، ويُعد ذا بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام للأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب، حيث تلقت السيدات تدريبًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.