الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انهيار منزل في المنوفية.. وصاحبه يناشد المحافظ إعادة بنائه: لدي 4 أبناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تهدّم منزل مبني بالطول اللبن بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ولم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتواصلت «الدستور» مع سكان المنزل الذي يقطن به رب الأسرة منصور محمود عبداللطيف، أربعيني العمر، والذي أكد أن أجزاء من المنزل بدأت بالتساقط وانهارت إحدى الحوائط الأساسية بالمنزل حتى أصبح المنزل متصدع الأركان بشكل كامل ولا يصلح للمعيشة.

سقوط أجزاء كبيرة من المنزل والمتبقي في حالة تصدع كامل

وأضاف أن الجهات المعنية بالوحدة المحلية التابع لها المنزل انتقلت على الفور لمعاينة المنزل على طبيعة الحال، وتبين من المعاينة بعد سقوط أجزاء كبيرة منه والمتبقي في حالة تصدع كامل ولا يصلح للسكن نهائيًا.

ولفت رب الأسرة إلى أنه يسكن حاليًا عند جيرانه والذين تربطهم صلة قرابة لاحتوائه وأسرته نظرًا لعدم وجود أي مأوى آخر له بعد أن سقط جزء كبير من منزله وتصدع الجزء المتبقى والذي يمثل تهديد كبير على أسرته.

مناشدة من رب الأسرة بعد تشريدهم

وناشد منصور عبداللطيف، محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، بمساندته ومساعدته في إعادة بناء المنزل وخاصة أنه يعمل مزارع باليومية ولا يستطيع توفير أي مواد لبناء المنزل مرة أخرى، وخاصة أنه لديه 4 من الأبناء ولا يوجد دخل أو راتب ثابت له.

كما طالب رب الأسرة الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي والتنموي والتحالف الوطني بالعمل على مساعدته لتخطي تلك الظروف الأليمة التي تعيشها أسرته الآن في تلك الأيام المباركة بعد أن أصبح لا مأوى لهم ولا تتوافر لهم وسائل الاستقرار الأسري. 

قرية دلهمو مركز اشمون محافظة المنوفية التحالف الوطني محافظ المنوفية

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