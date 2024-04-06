محافظ المنوفية: رفع 34 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم خلال مارس

تلقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن أداء جهود الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام في رفع القمامة ونواتج الهدم، حيث تم رفع ما يزيد على 34 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر مارس ونقلها للمدفن الصحي بكفرداود بالسادات، موجهًا بتكثيف حملات النظافة بكل أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفوري مع كل بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة أنه تم رفع ما يزيد على 4 آلاف و260 طنا من نواتج الهدم بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم، ورفع ما يزيد على 5 آلاف و370 طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم، كما تم رفع 1120 طنا من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وكذلك إزالة 3 آلاف و600 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و860 طنا في بركة السبع، وفي مركز ومدينة منوف تم رفع 6 آلاف و140 طنا، فيما تم الانتهاء من رفع 5 آلاف و50 طنا من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع 1000 طن بمدينة سرس الليان، وما يزيد على 1700 طن بمركز السادات و5 آلاف و250 طنا بنطاق مركز ومدينة أشمون.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه لا يدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفي، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة ومتابعة رفع تجمعات القمامة من أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، وكذلك المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير.