الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار في المنوفية

محاولة للتنقيب عن
محاولة للتنقيب عن الآثار

ضبطت أجهزة الأمن شخص بالمنوفية لقيامه بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (ميكانيكى، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل ملكه كائن بدائرة المركز.

انتشال جثة حارس عقار انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالواحات

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بالحفر بداخل المنزل المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتبين وجود (حفرة بقطر 1 متر وعمق 1 متر) وعثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة في الحفر).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المنوفية اجهزة الامن الاثار الامن العام ميكانيكي التنقيب غير المشروع

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