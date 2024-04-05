الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خلاف مالي بين عامل وسائق توكتوك ينتهي بجريمة قتل في المعصرة

جريمة قتل
جريمة قتل

تمكنت مباحث القاهرة، عقب إجراء تحريات مكثفة من ضبط سائق لتعديه على آخر بسلاح أبيض مما أودى بحياته في منطقة المعصرة، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كان قد تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وبها إصابات طعنية بالصدر إثر ادعاء مشاجرة.

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات رؤساء مباحث العاصمة

مشاجرة سبب الجريمة

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالي بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مباحث القاهرة ضبط سائق المعصرة مديرية امن القاهرة مشاجرة توك توك

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