الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات رؤساء مباحث العاصمة

اللواء أشرف الجندي
اللواء أشرف الجندي

اعتمد اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة حركة تنقلات رؤساء مباحث العاصمة وتضمنت الحركة ضخ دماء جديدة حيث تم تصعيد عده من معاوني المباحث ليتولوا منصب رئيس مباحث.

 

 شملت الحركة تعيين المقدم أحمد بهجت رئيسا لمباحث قسم شرطة المعصرة والمقدم أحمد الكردي لقسم شرطة الخليفة والمقدم أحمد رضوان لقسم دار السلام والمقدم محمد صفوت لمنشأة ناصر والمقدم محمد أبو العطا لمصر القديمة.
 

كما تضمنت الحركة تعيين المقدم محمد عبد المنعم رئيسا لمباحث الأميرية والمقدم مازن خاطر رئيسا لمباحث المطرية والمقدم أحمد عبد الله لقسم التبين والمقدم أحمد مصلح لقسم شرطة المرج والمقدم مصطفى البلتاجي لعين شمس والمقدم أحمد نبيل قدري لقسم شرطة ثالث مدينة نصر.

 
و المقدم أحمد ثروت لقسم شرطة بدر والمقدم محمد البغدادي لقسم الزيتون والمقدم محمد محجوب لقسم شرطة القطامية.
 

كما شملت الحركة تعيين المقدم أحمد الشيخ رئيسا لقسم الزاوية الحمراء والمقدم أحمد جمعة لقسم الظاهر والرائد إسلام عز لقسم روض الفرج 
والمقدم عز المليجي لقسم شرطة عابدين.

 

كان قد اعتمد اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بين رؤساء المباحث بالعاصمة.

 

و تضمنت الحركة، تعيين المقدم كريم البحيري رئيسا لمباحث قسم شرطة التجمع الأول، والمقدم محمد محجوب رئيسا لمباحث قسم شرطة القطامية، والمقدم أحمد قدري رئيسا لمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، وتعيين المقدم تامر عبد الشافي بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة.

 

 شملت الحركة، تعيين المقدم محمد الشيخ رئيسا لمباحث قسم شرطة قصر النيل، والمقدم أحمد جمعة بمباحث الأموال العامة بالمديرية، والمقدم أحمد قشقوش رئيسا لمباحث قسم شرطة التجمع الخامس، والمقدم أحمد مختار رئيسا لمباحث قسم شرطة البساتين.

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