ضبط 13 متهمًا بحوزتهم مخدرات تتجاوز 4 ملايين جنيه في 5 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن: (المنوفية - البحيرة - الأقصر - أسوان - الجيزة) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن المنوفية

تم ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة السادات وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين- 2 فرد محلى وطلقتين).

مديرية أمن البحيرة

ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة شبرا خيت)، وبحوزتهم (1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).

مديرية أمن الأقصر

ضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (5،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 فرد محلى وطلقتين).

مديرية أمن أسوان

ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 3 سيدات – مقيمات بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 500 جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدر الهيروين- سلاح أبيض).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) وبحوزته (40 ألف قرص مخدر).

وتقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4،5 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.