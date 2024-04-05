"الداخلية" تشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم

حرصت وزارة الداخلية دائمًا على المشاركة الإيجابية في الاحتفال بيوم اليتيم الذي يأتي في الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، والعمل على تقديم كل سُبل الدعم للأطفال الأيتام.

وفي هذا الصدد، نظَّم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، زيارات لعددٍ من دور رعاية الأيتام "من ذوي الاحتياجات الخاصة - الأصحاء"، وإهداء الأطفال المودعين بها بعض الهدايا الرمزية، وكذا توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

كما تقبل قطاع المرور والحماية المدنية زيارة لعدد من الأطفال الأيتام بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وكذا إقامة مدينة مرورية للأطفال بإحدى المدارس بالجيزة تم خلالها تعريف الأطفال بالقواعد المرورية وإشارات المرور وإهداؤهم هدايا رمزية.

وواصلت مدريات الأمن تنظيم زيارات للأطفال الأيتام إلى أقسام (المرور - الحماية المدنية) بمختلف مديريات الأمن لتعريف الأطفال الأيتام بالقواعد المرورية وإشارات المرور، وتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية من أخطار الحريق، وتم إهداؤهم بعض الهدايا الرمزية.

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ولاقى ذلك سعادة من الأطفال والقائمين على إدارة دور الرعاية لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالنشء وحرصها الدائم على المشاركة في مثل تلك المناسبات.