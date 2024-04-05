الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال بيوم اليتيم

حرصت وزارة الداخلية دائمًا على المشاركة الإيجابية في الاحتفال بيوم اليتيم الذي يأتي في الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، والعمل على تقديم كل سُبل الدعم للأطفال الأيتام.

وفي هذا الصدد، نظَّم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، زيارات لعددٍ من دور رعاية الأيتام "من ذوي الاحتياجات الخاصة - الأصحاء"، وإهداء الأطفال المودعين بها بعض الهدايا الرمزية، وكذا توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

خطوات تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية المصرية للأحوال المدنية والتجنيد وخدمات المرور

كما تقبل قطاع المرور والحماية المدنية زيارة لعدد من الأطفال الأيتام بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وكذا إقامة مدينة مرورية للأطفال بإحدى المدارس بالجيزة تم خلالها تعريف الأطفال بالقواعد المرورية وإشارات المرور وإهداؤهم هدايا رمزية. 

وواصلت مدريات الأمن تنظيم زيارات للأطفال الأيتام إلى أقسام (المرور - الحماية المدنية) بمختلف مديريات الأمن لتعريف الأطفال الأيتام بالقواعد المرورية وإشارات المرور، وتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية من أخطار الحريق، وتم إهداؤهم بعض الهدايا الرمزية.

fd678b8a-7d6f-46d0-b072-0fa60be1ea0b
fd678b8a-7d6f-46d0-b072-0fa60be1ea0b
2b6f9355-9dec-403d-9814-1b447b7b8f33
2b6f9355-9dec-403d-9814-1b447b7b8f33
165bf8da-9325-4ab3-8d77-e44724e73d88
165bf8da-9325-4ab3-8d77-e44724e73d88
951ce15c-4363-48be-827f-aecae74613bb
951ce15c-4363-48be-827f-aecae74613bb
1590baf5-ba2a-40ca-9947-021021b7db28
1590baf5-ba2a-40ca-9947-021021b7db28
a7a18630-48d9-478a-b254-736dde2ae364
a7a18630-48d9-478a-b254-736dde2ae364

 ولاقى ذلك سعادة من الأطفال والقائمين على إدارة دور الرعاية لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالنشء وحرصها الدائم على المشاركة في مثل تلك المناسبات.

وزارة الداخلية يوم اليتيم حقوق الانسان الخدمات الطبية ذوي الاحتياجات قطاع المرور

مواد متعلقة

مقتل سايس بسبب "كاوتش سيارة" فى مدينة 6 أكتوبر

ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه من سيدتين فى الدقهلية

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى وسيمبا بالبطولة الإفريقية

استغل مرضها.. عاطل يقتل عجوزًا لسرقتها فى الهرم

بـ18 مليون جنيه.. ضبط عدد من قضايا الاتجار فى النقد الأجنبى

ضبط أكثر من 1.5 مليون لعبة نارية فى 5 محافظات

1256 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

"مبطلتهاش حتى فى رمضان".. اعترافات "فتاة ليل" متهمة بنشر فيديوهات إباحية

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

جريمة الهرم.. موت غامض وسرقة مريبة

مقتل فرد أمن فى مشاجرة مع عامل وطالب بالمطرية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزير المالية: الأولويات الرئاسية فى "الجمهورية الجديدة" ستُغير وجه مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل