استغل مرضها.. عاطل يقتل عجوزًا لسرقتها فى الهرم

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بمسكنها بقصد السرقة في منطقة الهرم، والقبض على المتهمين.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) داخل الشقة محل سكنها وسرقة بعض المحتويات من منزلها.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل) متواجد بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بوجود علاقة صداقة بين زوجته والمجني عليها وعلمه بمرضها وإقامتها بمفردها فعقد العزم على سرقتها وتوجه إلى مسكنها بزعم الاطمئنان عليها، وعقب ذلك قام بخنقها بقطعة قماش فأودى بحياتها، واستولى على المسروقات ولاذا بالفرار، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.