السجن 15 سنة لربة منزل بتهمة قتل والدتها فى بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك بمعاقبة ربة منزل، بالسجن 15 سنة، لاتهامها بقتل والدتها بسبب خلافات أسرية فى منطقة بولاق الدكرور.

وتبين من أمر الأحالة، أن المتهمة "و.س"، 45 سنة، ربة منزل، قتلت والدتها المجنى عليها "ا. ك" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها على إثر خلافات أسرية متكررة بينهما يوميًا.

وأضاف قرار الإحالة أنه وما إن ظفرت بها حتى انهالت عليها وكالتها عدة ضربات بأسلحة بيضاء "أجنة حديد، سلك كهربائى" أعدتها مسبقًا لارتكاب جريمتها، والتى تسببت فى وفاتها.