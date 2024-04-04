الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقناطر الخيرية

السجن المشدد
السجن المشدد

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، عامل بالسحن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيها، بتهمة الإتجار بجوهر مخدر الهيروين والحشيش، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية في بالقضية رقم 34086 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3852 لسنة 2023 كلي جنوب بنها.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

وكشف  أمر الإحالة  أن المتهم   عامل، مقيم أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بحيازة وأحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهر مخدر "الحشيش القنب" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أن المتهم حازا وأحرزا سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز ذخائر "3 طلقات"، مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان، محل الاتهام السابق دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق.

جنايات شبرا الخيمة السحن المشدد المستشار أيمن فؤاد فهمى

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