المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المتهم في المواد المخدرة الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.