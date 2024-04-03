الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى سوهاج

آرشيفية
آرشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المتهم في المواد المخدرة الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من  أكياس الشابو كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المؤبد غرامة 100 ألف جنيه الشابو مركز ساقلتة المستشار حمدى عبد العزيز

مواد متعلقة

حبس تاجر مخدرات 4 أيام في عين شمس

مع تغريمهما 100 ألف جنيه.. المشدد 6 سنوات لتاجري مخدرات بالمراغة

ضبط 3 قضايا مخدرات و2 سلاح نارى في أسوان

ضبط 57 قطعة سلاح و247 قضية مخدرات وتنفيذ 55457 حكمًا خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

انهيار سقف مبنى يتسبب في مصرع وإصابة 3 أشخاص بالقاهرة الجديدة

فى نهار رمضان.. طفل يهتك عرض شقيقته ويقتلها بالمطرية

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى