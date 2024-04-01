الإثنين 01 أبريل 2024
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حوادث

ضبط 57 قطعة سلاح و247 قضية مخدرات وتنفيذ 55457 حكمًا خلال 24 ساعة

الأمن العام
الأمن العام

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 57 قطعة سلاح ناري و247 قضية مخدرات، وتنفيذ 55457 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 57 قطعة سلاح و247 قضية مخدرات وتنفيذ 55457 حكمًا خلال 24 ساعة

وقالت الداخلية، إنه فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 57 قطعة سلاح ناري مع 56 متهما».

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 55457 حكما قضائيا متنوعا.. وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 247 قضية مخدرات مع 263 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 18 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهمًا».

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 170 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 25573 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

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