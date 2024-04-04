السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار بالبشر فى شبرا

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، غيابًا، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار بالبشر في منطقة شبرا.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عادل الشيخ وعزت فاروق.

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار بالبشر في شبرا.

وكشفت أمر الإحالة العامة في القضية رقم 1963 لسنة 2023 جنايات شبرا عن قيام المتهمين بعرض طفل رضيع للبيع عن طريق إحدى الصحف عبر تطبيق "فيسبوك"، وعلى الفور تم القبض عليهما عقب تتبع صاحب صفحة فيسبوك، بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.