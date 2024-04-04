المؤبد لعاطل قتل شخصًا بسبب خلافات سابقة فى بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة بولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم 20 سنة،عاطل، قتل المجنى عليه، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات سابقة بينهما، وما أن ظفر به حتى وجه صوبه عدة ضربات بسلاح ابيض "مفك" تجاه جسده تسبب فى وفاته فى الحال.

وكشفت اقوال أحد شهود العيان، أنه حال عودته من عمله شاهد المتهم يتشاجر مع المجنى عليه، فتمكن من فض المشاجرة بينهما، بالتعاون مع الأهالى إلا أن المتهم أتى من خلفهم واتجه صوب المجنى عليه مسددا له ضربات بسلاح أبيض "مفك" بصدره فسقط أرضا متاثرا باصابته.