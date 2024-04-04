الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد لعاطل قتل شخصًا بسبب خلافات سابقة فى بولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك،  بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة بولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم 20 سنة،عاطل، قتل المجنى عليه، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات سابقة بينهما، وما أن ظفر به حتى وجه صوبه عدة ضربات بسلاح ابيض "مفك" تجاه جسده تسبب فى وفاته فى الحال.

وكشفت اقوال أحد شهود العيان، أنه حال عودته من عمله شاهد المتهم يتشاجر مع المجنى عليه، فتمكن من فض المشاجرة بينهما، بالتعاون مع الأهالى إلا أن المتهم أتى من خلفهم واتجه صوب المجنى عليه مسددا له ضربات بسلاح أبيض "مفك" بصدره فسقط أرضا متاثرا باصابته.

محكمة جنايات الجيزة عاطل السجن المؤبد قتل شخص منطقة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار بالبشر فى شبرا

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

"الدستور" تنشر قائمة الشركات الفائزة في مزايدة الذهب للتعدين الأهلي (خاص)

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

مصر تعيد النظر فى امتيازات التعدين.. شركات لم تحقق نتائج ملموسة

ماذا يعنى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى للدولة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى