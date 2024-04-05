الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بـ18 مليون جنيه.. ضبط عدد من قضايا الاتجار فى النقد الأجنبى

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (18 مليون جنيه). 

ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ23 مليون جنيه خلال 24 ساعة

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

الامن العام العملات الاجنبية أسعار العملات السوق المصرفي قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة

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