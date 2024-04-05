"ريان المصري".. إلى أين وصلت جهود إنقاذ الشاب العالق في بئر بالمنيا؟

تواصلت أجهزة الأمن بالتعاون مع أهالي قرية حامد عزاقة الجهود للتوصل إلى الشاب طه محمد عبدالعزيز الجازوي، العالق في بئر عمقه 27 مترا، وانتقل مدير الأمن ونائب محافظ المنيا، ليلة أمس، إلى مكان الحادث، وتواجدا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لمتابعة أخر مستجدات الحادث.

وتسيطر حالة من الحزن الشديد على قبائل وأهالي عزبة حامد عزاقة بمحافظة المنيا، عقب سقوط الشاب طه محمد عبدالعزيز الجازوي في بئر عمقه 27.7 متر في أثناء تواجده صحبة أبناء عمومته عقب الإفطار بساعات قليلة.

شاب المنيا في بئر

حالة من الترقب الشديد لدى أهالي قرية حامد عزاقة، الذين فزعوا لمحاولة إنقاذ ابن عمهم بشتى الطرق من خلال قيام كبار عواقل تلك القبائل للبحث عن ابن عمهم الذي تتشابه حالته مع الطفل المغربي ريان، والذي جذبت قصته وسائل الإعلام العالمية عندما سقط في بئر، ولم يتمكن من إنقاذه.

سقوط شاب في بئر بالمنيا

طه محمد عبدالعزيز الغرياني، أحد أبناء قبيله الجوازي بالمنيا، كان قد غادر منزله عقب إفطار الإثنين الماضي متوجها لمزرعته لتناول السحور والاستمتاع ليلًا مع أبناء عمومته داخل مزرعته الخاصة، وفي أثناء جلوسه معهم جاءه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص فخرج للحديث معه.

"لا يمنع حذر من قدر"، هذا ما ينطبق على حالة طه الذي كان يعلم تمام العلم بمكان البئر، لكنه انخرط في الحديث التليفوني وفجأة سقط داخله، وبعد نصف ساعة خرج أبناء عمومته للبحث عنه واستبيان سبب تأخره، فوجدوه يصرخ بأعلى صوته: "إلحقوني.. أنا وقعت في البير".

أصيب أبناء عمومة طه بحالة من القلق الشديد، فحاولوا إنقاذه سريعًا واتصلوا بقوات الإنقاذ التي حضرت في الحال، فضلا عن قيام أبناء قبيلة الجازوي بتحريك معدات الحفر الخاصة بهم للمساعدة في انتشال ابن عمهم.

طه كان حيًا وقت وقوعه وتحدث مع من في الخارج وقائل لهم إن ذراعه كسر جراء وقوعه المفاجئ، وأنزلوا له المياه والطعام، ومدوا له حبلًا مطالبينه بالإمساك به لإخراجه، فأخبرهم أن يده مكسورة ولا يستطيع الإمساك بالحبل، وبعد عدة محاولات تشبث بالحبل وسحبوه إلا أنه بعد أن وصل لمسافة 15 مترًا سقط مرة أخرى، وهنا انقطع صوت طه، وحتى الآن، على مدار 4 أيام.

أجهزة الأمن بمعاونة أهالي قبيلة الجازوي والقبائل والعائلات بمحيط قرية حامد عزاقة، الذي سخروا كل المعدات لمحاولة إنقاذه تسعى وبكل الجهد لإخراج طه، الذي لديه طفلين 5 سنوات وطفل سنتين.