الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع طالب غرقا في بئر مياه جوفية غرب العدوة بالمنيا

مصرع طالب غرقا في
مصرع طالب غرقا في بئر مياه جوفية

لقى  طالب مصرعه  غرقا، اليوم الخميس، في بئر مياه جوفية بأرض زراعية غرب العدوه شمال المنيا.

البداية بتلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع طالب، سقط في بئر مياه جوفية لري الأرض الزراعية بأحدي قري الخريجين غرب مركز العدوه.

انتقلت فريق الحماية المدنية، والشرطة والإسعاف، وتبين مصرع  الطالب، مقيم بإحدى قرى الخريجين بمركز العدوه، غرقا في بئر لري الأرض الزراعية، بالأراضي الصحراوية غرب العدوة.

تم انتشال جثة الطالب، ونقل لمشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير الدكتور  مفتش صحة العدوة، وفاة الطالب بإسفكسيا الغرق، دون وجود شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

طالب أرض زراعية العدوه شمال مدير امن المنيا بئر مياه جوفية

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