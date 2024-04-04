مصرع طالب غرقا في بئر مياه جوفية غرب العدوة بالمنيا

لقى طالب مصرعه غرقا، اليوم الخميس، في بئر مياه جوفية بأرض زراعية غرب العدوه شمال المنيا.

البداية بتلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع طالب، سقط في بئر مياه جوفية لري الأرض الزراعية بأحدي قري الخريجين غرب مركز العدوه.

انتقلت فريق الحماية المدنية، والشرطة والإسعاف، وتبين مصرع الطالب، مقيم بإحدى قرى الخريجين بمركز العدوه، غرقا في بئر لري الأرض الزراعية، بالأراضي الصحراوية غرب العدوة.

تم انتشال جثة الطالب، ونقل لمشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير الدكتور مفتش صحة العدوة، وفاة الطالب بإسفكسيا الغرق، دون وجود شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.