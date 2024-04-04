مصرع 5 من عائلة واحدة بعد انقلاب مينى باص بطنطا

عاشت مدينة طنطا ليلة مأساوية بعد مصرع عائلة مكونة من 5 أشخاص من بينهم طفلة في منطقة الاستاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية فجر اليوم، بسبب انقلاب سيارة ميني باص بأحد المصارف بالقرب من شارع 306.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة ميني باص بأحد المصارف بالقرب من شارع 306، محملة بالركاب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، يرافقها سيارات الإسعاف، وقوات من الإنقاذ النهري بالغربية، وتبيَّن من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميني باص بها عدد من الأشخاص، نتج عن انقلابها مصرع خمسة أشخاص من بينهم طفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.