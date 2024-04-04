محافظ المنيا يتابع تداعيات سقوط شاب فى بئر لاستخراج جثمانه

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة أحد أهالي قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا إثر سقوطه في بئر بالظهير الصحراوي الغربي وتجري حاليًا عملية استخراج الجثمان.

كان المحافظ قد أصدر تعليماته على الفور إلى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة (عدد 4 لودر كبير + حفار + دقاق +مولد كهربائى ) للمعاونة في استخراج جثة المتوفي، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.

جاء ذلك فور تلقي غرفة عمليات المحافظة عصر الثلاثاء 2 /4 /2024 بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز حسن، 30 سنة، ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالي 25 مترًا، في زمام مزرعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي (قرية 8) دائرة مركز المنيا وضع يد بن خاله ويدعى أحمد عطية حمودة، السن 44 عامًا، ومقيم بنفس عنوان المتوفى بذات القرية، حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر، مما أدى إلى انزلاق قدمه، وجار المتابعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغًا من أهالي قرية حامد عزاقة التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا يفيد بسقوط مزارع ببئر مياه جوفية يصل عمقه إلى ما يقرب من 23 مترًا.

على الفور انتقلت الأجهزة المنية إلى مكان الواقعة بصحبة لوادر من الوحدة المحلية والحماية المدنية، حيث تبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عامًا في بئر مياه جوفية معطل، وذلك أثناء سيره بالمنطقة، حيث لم يلاحظ البئر، وأن محاولات بعض أهالي القرية لإنقاذه بائت بالفشل نظرًا لعمق البئر وصعوبة الأراضي الصخرية بهذه المنطقة.

وحتى اللحظة لم يتم استخراج المزارع، كما لم يتم التأكد ما إذا كان على قيد الحياة أو لقى مصرعه، حيث تقوم لوادر الوحدة المحلية تحت إشراف الحماية المدنية بمحاولة الوصول إلى قاع البئر وانتشال المزارع سواء كان على قيد الحياة أو كان قد لقي مصرعه داخل البئر، خاصة وأن أهل القرية أكدوا أن المزارع سقط في البئر من بعد مغرب الإثنين الماضي.

أستمرار محاولات أنتشال شاب من بئر بقرية عزاقة بالمنيا

أستمرار محاولات أنتشال شاب من بئر بقرية عزاقة بالمنيا

أستمرار محاولات أنتشال شاب من بئر بقرية عزاقة بالمنيا

أستمرار محاولات أنتشال شاب من بئر بقرية عزاقة بالمنيا