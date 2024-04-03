الأربعاء 03 أبريل 2024
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محافظات

آخر تطورات سقوط شاب في بئر جوفية بالمنيا (صور)

محاولات لإخراج الشاب
محاولات لإخراج الشاب طه من البئر بإحدي قري المنيا

اهتمام كبير وترقب أثارته واقعة سقوط شاب في بئر معطل بقرية عزاقة التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل غرب مركز المنيا وذلك منذ مساء يوم الاثنين وحتى الآن وسط محاولات مكثفة من أجهزة الأمن وشرطة الحماية المدينة ولوادر الوحدة المحلية بالمنيا للوصول للشاب الذي يقبع في قاع البئر لإخراجه سواء حيا أو ميتا.

فتحة البئر ضيقة وصغيرة

والبئر الذي يقبع فيه الشاب طه محمد عبد العزيز 35 سنة متزوج ولديه طفل هو بئر مياه جوفية للري وهو معطل ولا يتم استخدامه ويصل عمقه إلى ما يقرب من 23 مترا تقريبا، وأظهر الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن فتحة البئر ضيقة وصغيرة، كما أن هذا البئر يقع في منطقة صحراوية حيث تتميز الأرض المحيطة به أنها صخرية وتكسوها كميات كبيرة من الرمال وهو ما يجعل عملية إخراج الشاب شديدة الصعوبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغا من أهالي قرية حامد عزاقة التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا يفيد بسقوط مزارع ببئر مياه جوفية يصل عمقه إلي ما يقرب من 23 مترا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بصحبة لوادر من الوحدة المحلية والحماية المدنية، حيث تبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عاما في بئر مياه جوفية معطل، وذلك أثناء سيره بالمنطقة حيث لم يلاحظ البئر وأن محاولات بعض أهالي القرية لإنقاذه بائت بالفشل نظرا لعمق البئر وصعوبة الأراضي الصخرية بهذه المنطقة.

وحتى اللحظة لم يتم أستخراج المزارع كما لم يتم التأكد ما إذا كان علي قيد الحياة أو لقي مصرعه، حيث تقوم لوادر الوحدة المحلية تحت إشراف الحماية المدنية بمحاولة الوصول إلي قاع البئر وأنتشال المزارع سواء كان علي قيد الحياة أو كان قد لقي مصرعه داخل البئر خاصة وأن أهل القرية أكدوا أن المزارع سقط في البئر من بعد مغرب أول أمس.

محاولات لإخراج الشاب طه من البئر بإحدي قري المنيا

محاولات لإخراج الشاب طه من البئر بإحدي قري المنيا
محاولات لإخراج الشاب طه من البئر بإحدي قري المنيا
محاولات لإخراج الشاب طه من البئر بإحدي قري المنيا
محاولات لإخراج الشاب طه من البئر بإحدي قري المنيا
محاولات لإخراج الشاب طه من البئر بإحدي قري المنيا
محاولات لإخراج الشاب طه من البئر بإحدي قري المنيا
المنيا سقوط شاب في بئر قرية عزاقة الطريق الصحراوي غرب مركز المنيا

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