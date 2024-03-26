الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 10 أشخاص في انقلاب "ميكروباص" بالمنيا

انقلاب ميكروباص بالمنيا
انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى القاهرة أسوان أمام مركز سمالوط شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى القاهرة أسوان وتحديدًا أمام مركز سمالوط.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعي.

مركز سمالوط شمال المنيا سيارة ميكروباص انقلاب الطريق الزراعي غرفة عمليات النجدة المصابين

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