الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لعاطل أصاب آخر بعاهة في المنيا

السجن المشدد
السجن المشدد

عاقبت محكمة جنايات المنيا، عاطلا بالسجن المشدد 5 سنوات، غيابيا، ومصادرة السلاح الناري المستخدم، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بإصابة آخر بعاهة، في مركز بني مزار، شمال المنيا.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، العام الماضي، بوقوع مشاجرة ومعركة بين طرفين بأحدي قري مركز بني مزار، وبانتقال فريق البحث الجنائي، تبين قيام عاطل بالتعدي على آخر، بسبب خلافات بينهم، مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة، تم القبض على الطرفين، والسلاح الناري المستخدم، وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.

كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، قد أحال أوراق القضية رقم 35445لسنة 2023، والمقيدة برقم 2132لسنة 2023 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها ( م- ج – ع – 34 سنة)، عاطل ومقيم بأحدي قري مركز بني مزار، لقيامة بالتعدي على أخر، واصابة بعاهة مستديمة، وفقا لتقرير الطب الشرعي، بسبب خلافات بينهم، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات. 

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