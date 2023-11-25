السيطرة على حريق سيارة نصف نقل بالطريق الزراعى فى المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا من إخماد النيران التي اشتعلت بسيارة نصف نقل أثناء سيرها على الطريق الزراعي "القاهرة - أسوان"، دون وقوع أضرار بشرية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن باشتعال النيران بسيارة نصف نقل رقم «1874 ق ل ن»، قيادة محمد خالد محمد، 27 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، محملة بمنتجات ورقية، بالطريق الزراعي "القاهرة _ أسوان" وتحديدًا أمام قرية زهره التابعة لمركز المنيا.

4 سيارات حماية مدنية بموقع الحادث

علي الفور انتقلت 4 سيارات تابعة للحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد الحريق، دون وقوع أضرار بشرية بينما تسبب الحادث فى تلفيات بمحتويات السيارة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد شهدت منذ أيام إصابة 13شخص فى حادثي طرق متفرقين بالمنيا، الأولى أصيب فيها 6 أشخاص والثانية أصيب فيها 7أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفيات العامة لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم جنوب كوبري ماقوسة بمركز المنيا بين سيارة مكروباص رقم 1244 ع ن ج، باخري رقم 9318ن اد مكروباص، نتيجة التصادم من الخلف.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم سيدات، وتم نقلهم إلى المستشفى، وأفادت التحريات الأولية بأن حادث تصادم وقع بين سيارتين وأسفر عن إصابة كلا من مروة أحمد كامل 35 سنة، آيه صلاح عمر 25 سنة، دعاء ناصر علي 22 سنة، مقيمون جميعا بقرية تلة بمركز المنيا، صبرة مجدي إسماعيل 37 سنة، خالد صلاح عمر 24 سنة، حسن أحمد حسن 70 سنة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق المحيط وتحديدًا أمام نزلة رومان بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا،واسفر الحادث عن أصابة 7أشخاص بأصابات متنوعه، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى العام وقد تحرر محضر بالواقعتين والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.