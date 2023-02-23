إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص بينهم رضيعة، في حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بين سيارة ملاكي ودراجة نارية “تروسيكل”، على طريق الصعيد الزراعي “مصر- أسوان”، أمام كوبري قرية التوفيقية في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: “أحمد ماهر 28 عاما، تغريد رفاعي 24 عاما، شقيقتها ياسمين 28 عاما، تقي أحمد محمد رضيعه عمرها عام”، وجميعهم مقيمون بمركز مغاغة، و"عادل سمير 42 عاما"، مقيم في مركز سمالوط.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق، وتم التحفظ علي السيارة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.