الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 13 شخصا فى حادثى تصادم سيارتين مختلفين فى المنيا

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 13 شخصًا في حادثي طرق متفرقين بالمنيا، الأولى أصيب فيها 6 أشخاص، والثانية أصيب فيها 7 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفيات العامة لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين، والعرض عى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة  النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم جنوب كوبري ماقوسة بمركز المنيا بين سيارة ميكروباص رقم "1244 ع ن ج"، بأخرى رقم "9318 ن د" مكروباص؛ نتيجة التصادم من الخلف، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم سيدات، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة. 

ومن التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن، أن حادث تصادم وقع بين سيارتين وأسفر عن إصابة كلا من: مروة أحمد كامل 35 سنة، آية صلاح عمر 25سنة، دعاء ناصر على 22 سنة، مقيمون جميعًا بقرية تلة بمركز المنيا، صبرة مجدي اسماعيل 37 سنة، خالد صلاح عمر 24 سنة، حسن أحمد حسن70 سنة. 

كما تلقت الأجهزة الأمنية ، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق المحيط و تحديدًا أمام نزلة رومان بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، و تحرر عن الواقعتين المحضرين اللازمين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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