إصابة سيدتين فى مشاجرة بسبب مشادة كلامية بأحد شوارع مغاغة بالمنيا

أصيبت سيدتان في مشاجرة بأحد شوارع مدينة مغاغة، شمال المنيا، بسبب مشادة كلامية وتم نقل السيدتين لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وحرر عن المشاجرة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع مشادة تطورت إلى معركة، بين طرفين بشارع مركز الشرطة، بمدينة مغاغة، شمال المنيا.

علي الفور انتقل فريق البحث الجنائي، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كلا من "م – م – م – 52 سنة"، و"أ - ه – م – ح – 55 سنة"، مقيمتان بمدينة مغاغة، بجروح بالجبهة في مشاجرة مع آخرين.

جرى نقل المصابتين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وجار القبض على أطراف التشاجر.