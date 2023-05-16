الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة سيدتين فى مشاجرة بسبب مشادة كلامية بأحد شوارع مغاغة بالمنيا

مشاجرة
مشاجرة

أصيبت سيدتان في مشاجرة بأحد شوارع مدينة مغاغة، شمال المنيا، بسبب مشادة كلامية وتم نقل السيدتين لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وحرر عن المشاجرة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع مشادة تطورت إلى معركة، بين طرفين بشارع مركز الشرطة، بمدينة مغاغة، شمال المنيا.

علي الفور انتقل فريق البحث الجنائي، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كلا من "م – م – م – 52 سنة"، و"أ - ه – م – ح – 55 سنة"، مقيمتان بمدينة مغاغة، بجروح بالجبهة في مشاجرة مع آخرين.

جرى نقل المصابتين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وجار القبض على أطراف التشاجر.

المنيا اصابة سيدتين مشاجرة بشارع امركز بمدينةمغاغة مستشفي مغاغةامركزي اللواء اسامةعبد الظيم مدير امن المنيا

الأكثر قراءة

كيف تُروج الرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية للإلحاد في عقول الأطفال؟ (ملف تفاعلي)

خبير يثمّن اعتماد حزمة من الحوافز تتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر

نائب محافظ مطروح تتفقد انطلاق أعمال القافلة الطبية بمستشفى سيوة (صور)

وزنت 1.5 كيلو.. تجديد حبس المتهم بحيازة مخدر الحشيش في المرج

تجديد حبس المتهمين بترويج مخدر الآيس بمدينة نصر بالقاهرة 15 يومًا

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"