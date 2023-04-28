الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريق منزل في قرية تلة بالمنيا

حريق
حريق

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، اليوم، حريق منزل بقرية تلة، بسبب حدوث ماس كهريائي دون إصابات بشرية، وتحرر عن الحريق المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بنشوب حريق داخل منزل بقرية تلة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب حريق بمنزل "طه عبود"، بسبب حدوث ماس كهربائي وتم إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق بعض آثاث المنزل بالطابق الثالث، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

إخماد حريق بمنزل قرية تلة بمركز المنيا بسبب ماس كهربائي قوات الحماية المدينة بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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