"مبطلتهاش حتى في رمضان".. اعترافات "فتاة ليل" متهمة بنشر فيديوهات إباحية

كشفت متهمة بنشر الفسق والفجورأمام جهات التحقيق، عن أنها لم تنقطع عن تصوير فيديوهات إباحية خاصة بها، حتى في شهر رمضان، بقصد نشرها على أحد التطبيقات الإلكترونية، وقد قررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضافت “فتاة الليل” صاحبة السجل الجنائي المشبوه، بأنها تصور تلك الفيديوهات بنفسها، ثم تنشرها على أحد التطبيقات بقصد تحقيق مشاهدات وأرباح من تلك المقاطع الإباحية، حيث تبين وجود مجموعة من الفيديوهات على هاتفها المحمول، كانت في طريقها لنشرها على نفس التطبيق.

كانت أجهزة الأمن قد تمكنت ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات.