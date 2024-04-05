الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 25

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

يبحث الكثيرون من محبي متابعة دراما مسلسلات رمضان 2024، عن موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق" الحلقة 25، والذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، ويشهد العديد من الأحداث الدرامية والمفاجآت المتتالية.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 25

ويمكن للمشاهدين متابعة إعادة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، الحلقة 25، على على قناة CBC في تمام الساعة 2:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً، حيث ينتظر المشاهدون التفاصيل المثيرة التي تشهدها الحلقة الجديدة عقب أن توجه محمد علاء " ياسين الغول" إلى محمد علي رزق "مصطفى ضرغام" في المسجد عقب التعدي عليه بالضرب على يد رجال إسماعيل الغول.

تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 25

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 العديد من الأحداث المثيرة، أبرزها توصل ضابط المباحث حسام وعايد ضرغام إلى مكان سامح، وفور أن وصولوا إليه كان سامح يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تعاطيه مخدر الهيروين حتى توفي بين يدي عايدة ضرغام التي أبدت تعاطفها معه، فيما تعهد إسماعيل الغول بالانتقام من عائلة ضرغام، عقب وفاة ابنه قاتل على ضرغام وفاة طبيعية.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 26

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 على قناة سي بي سي والذي تم وضع على خريطة القناة في شهر رمضان 2024، ويعرض الساعة 7.30 مساء، كما يعرض على منصة واتش إت الساعة 7.30 مساء.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. محمد نجاتي يحذر رياض الخولي من ابنه ياسين

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة والعشرين

يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة والعشرين يوميا في شهر رمضان، حصريا على قناة سي بي سي، وسي بي سي دراما، ومنصة واتش إت، والذي يحظى بنسبة مشاهدة ومتابعة من جانب المشاهدين.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداثا درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

 صيد العقارب مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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