مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. جاميكا يصل إلى بركة عائلة ضرغام قبل الجميع

مسلسلات رمضان 2024..

انتهت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل صيد العقارب، باكتشاف لياسين (محمد علاء جاميكا) لمكان زوج شقيقته رحاب عرفة، بركة عائلة ضرغام (مصطفي)، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علي رزق، في المسلسل الذي يعرض حصريا عبر قناة سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ووصل ياسين (محمد علاء جاميكا) إلى مكان مصطفى (محمد. علي رزق) بعد ضرب والده له إسماعيل الغول (رياض الخولي)، وهو يعمل كمؤذن في أحد الزوايا بعيدًا عن بطش العائلتين، وكان يؤذن لأداء صلاة الفجر، ليشعر ياسين بسعادة كبيرة للغاية بسبب الوصول إليه بعد بحث طويل.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 26 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.