الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. رد فعل غريب من الشيخ مصطفى بعد معرفته بموت سامح

جانب من الأحداث
جانب من الأحداث

عرف الشيخ مصطفى خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب، بموت سامح الغول، من شيخ الجامع الذي يقيم فيه، ليطلب من الله الرحمة والمغفرة له.

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مسلسل صيد العقارب الحلقة 25

وكان من العجيب طلب الشيخ مصطفى من إمام المسجد معرفة ما يحدث بين العائلتين، لتدور التساؤلات حول: هل يختار الشيخ مصطفى البعد عن البيت بكامل إرادته؟ رغم معرفته مكان بيته؟

 

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 26 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

تعرض الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل صيد العقارب عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc  دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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