الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. عائلة ضرغام تغمرها السعادة بموت سامح الغول

صيد العقارب
صيد العقارب

شعر حسن ضرغام (أحمد ماهر) بسعادة كبيرة لموت سامح الغول (أحمد ماجد) الذي تسبب في موت نجله علي ضرغام (محمود عبد المغني)، وذلك اعترفا منه بالثأر من عائلة الغول، ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ 25 الذي يعرض على قناة سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتصاعدت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل صيد العقارب، حتي جلس حسن ضرغام، يقرأ القرآن الكريم، ويصلي تضرعًا لله، وشكره على حصوله على حق نجله، موجهًا الشكر إلى نجلته عايدة (غادة عبد الرازق)،  التي ساعدت في ثأر عائلة ضرغام.

وفي الحلقة ذاتها، شعرت عايدة بحزن كبير بسبب موت سامح الغول بين يديها وهو الأمر الذي لم تتوقعه، وشعرت أنها السبب في موته، وتحدثت وهي تبكي مع والدها بسبب كثرة المسؤوليات التي تواجهها، من بينها البحث عن مصطفي بركة عائلة ضرغام (محمد علي رزق)، ونورا حفيدة التي تزوجت من عائلة الغول وتركتهم وهربت.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26


مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 26 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

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ابطال مسلسل صيد العقارب
 

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة  الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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