الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عامل ونجله أصابا آخر بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

متهم
متهم

ألقت مباحث مركز طما في شمال محافظة سوهاج، القبض على عاملٍ ونجله أطلقا الرصاص على عامل آخر، فأصيب بطلق نارى في فخذه، وذلك في مشاجرة بسبب الخلاف على شراء منزل ملك المصاب.

البداية بتلقي مديرية  أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول عبدالرحيم... ع «35 سنة- عامل» ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بطلق ناري في الفخذ الأيسر، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد رأفت رشوان رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال المصاب، قيام عاصم... أ «41 سنة- عامل»، ونجل عمه علام... أ «33 سنة- عامل» ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي على المذكور وقيام الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها، بسبب خلافات على شراء منزل ملكه بذات الناحية.

وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم عبارة عن «فرد روسي محلي الصنع» بإرشاد المتهم الثاني، وبمواجهتهما أقرَّا بارتكابهما الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث مركز طما عامل ا ونجله الرصاص شراء منزل مشاجرة

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