ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه من سيدتين فى الدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من ضبط سيدة في الدقهلية بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من سيدتين، حيث قامت بادعاء استيراد ملابس من الخارج.

وتم تقديم شكوى إلى قسم شرطة أول المنصورة في مديرية أمن الدقهلية من قبل سيدتين تعرضتا للاحتيال من قبل سيدة مقيمة في نطاق القسم، حيث قامت بالنصب عليهما والاستيلاء على مبلغ يصل إلى 1.317 مليون جنيه، تحت مسمى شراء ملابس لهما من الخارج، دون أن تفي بوعدها أو ترد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطها، واعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.