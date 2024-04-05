الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه من سيدتين فى الدقهلية

متهمة
متهمة

تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من ضبط سيدة في الدقهلية بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من سيدتين، حيث قامت بادعاء استيراد ملابس من الخارج.

وتم تقديم شكوى إلى قسم شرطة أول المنصورة في مديرية أمن الدقهلية من قبل سيدتين تعرضتا للاحتيال من قبل سيدة مقيمة في نطاق القسم، حيث قامت بالنصب عليهما والاستيلاء على مبلغ يصل إلى 1.317 مليون جنيه، تحت مسمى شراء ملابس لهما من الخارج، دون أن تفي بوعدها أو ترد المبالغ المالية المستولى عليها.

ضبط سيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطها، واعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اجهزة الامن وزارة الداخلية سيدة بالدقهلية مليون جنيه إستيراد ملابس المنصورة الامن العام

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه من سيدتين فى الدقهلية

مقتل سايس بسبب "كاوتش سيارة" فى مدينة 6 أكتوبر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

"ريان المصري".. إلى أين وصلت جهود إنقاذ الشاب العالق في بئر بالمنيا؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل