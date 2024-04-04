الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط سيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية

حبس سيدة
حبس سيدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "إحدى السيدات- لها معلومات جنائية" ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب إحدى السيدات فيديو خادشة للحياء محافظة الاسكندرية

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